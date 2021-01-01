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قتلى و جرحى بينهم أب وأبناه بنزاع على أرضٍ في "كويسنجق" بأربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-01T10:50:20+0000
قتلى و جرحى بينهم أب وأبناه بنزاع على أرضٍ في "كويسنجق" بأربيل

شفق نيوز/ افاد علي عبدالله مدير شرطة قضاء "كويسنجق" التابع لمحافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الجمعة بسقوط قتلى وجرحى بنزاع بين أُسرتين على قطعة ارض في ناحية "ديگله".

وقال عبدالله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم، انه في قرية "أشكوت سقا" التابعة للناحية المذكورة، و بسبب نزاع على ارض قُتل اربعة اشخاص وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح.

واشار الى ان احدى الاسرتين لديها ثلاثة قتلى هم أب وابناه، والأُسرى الأُخرى لديها قتيل وثلاثة جرحى، مبينا ان من بين الجرحى امرأة.

وقتل شخصا وأُصيب خمسة آخرون على الاقل مساء يوم الثلاثاء الماضي بنزاع بين أُسرتين في ناحية "دارتو" في أربيل.

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