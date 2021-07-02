قتلى وجرحى في اشتباكات بين فصائل معارضة في عفرين

شفق نيوز/ وقعت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة مساء يوم الجمعة بين فصيلي جيش النخبة وصقور الشمال الموالين لتركيا، في قرية درويش ميدانكي بريف عفرين شمالي سوريا.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز "قتل أربعة أشخاص وأصيب عشرة أخرون جراء الاشتباكات من الطرفين".

وأوضح المصدر إن "الاشتباكات ما تزال مستمرة منذ ساعات بين الطرفين وسط نزوح بعض الأهالي لخارج المنطقة".

وسيطر الجيش التركي والفصائل المسلحة التابعة له على مدينة عفرين ونواحيها شمال حلب منذ آذار/ مارس 2018.

وتشهد مناطق سيطرة المعارضة المسلحة التابعة لتركيا اشتباكات داخلية وحالات اعتقال واغتيال يرافقها تفجيرات متكررة، وسط عجز الفصائل الموالية لتركيا عن ضبط الأمن في المنطقة.