لم ينجُ أحد.. تركيا تقصف سيارتين للعمال الكوردستاني قرب دهوك (تحديث)

شفق نيوز/ أبلغ مصدر محلي مطلع وكالة شفق نيوز بسقوط قتلى وجرحى مساء الخميس في قصف شنته طائرات حربية تركية على سيارتين لحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة قرب مدينة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال المصدر إن "طائرات حربية تركية قصفت سيارتين لعناصر حزب العمال الكردستاني في محيط قرية ديليي التابعة لناحية مانكيشك الواقعة على بعد 30 كلم شمال مدينة دهوك.

وأضاف أن القصف تسبب بمقتل جميع من كانوا يستقلون السيارتين، دون أن يتضح عددهم على الفور.

وأشار المصدر إلى أن النيران ما تزال مشتعلة في السيارتين (لغاية ساعة نشر الخبر)؛ إذ لم تتمكن فرق الشرطة والدفاع المدني الاقتراب من مكان الحادث خشية انفجار الذخيرة التي كانت محملة داخل السيارتين المستهدفتين.