سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لم ينجُ أحد.. تركيا تقصف سيارتين للعمال الكوردستاني قرب دهوك (تحديث)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-20T19:40:37+0000
لم ينجُ أحد.. تركيا تقصف سيارتين للعمال الكوردستاني قرب دهوك (تحديث)

شفق نيوز/ أبلغ مصدر محلي مطلع وكالة شفق نيوز بسقوط قتلى وجرحى مساء الخميس في قصف شنته طائرات حربية تركية على سيارتين لحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة قرب مدينة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال المصدر إن "طائرات حربية تركية قصفت سيارتين لعناصر حزب العمال الكردستاني في محيط قرية ديليي التابعة لناحية مانكيشك الواقعة على بعد 30 كلم شمال مدينة دهوك.

وأضاف أن القصف تسبب بمقتل جميع من كانوا يستقلون السيارتين، دون أن يتضح عددهم على الفور.

وأشار المصدر إلى أن النيران ما تزال مشتعلة في السيارتين (لغاية ساعة نشر الخبر)؛ إذ لم تتمكن فرق الشرطة والدفاع المدني الاقتراب من مكان الحادث خشية انفجار الذخيرة التي كانت محملة داخل السيارتين المستهدفتين.

related

طائرات تركية تقصف مواقع أولى من نوعها شمالي دهوك

Date: 2020-12-29 09:16:24
طائرات تركية تقصف مواقع أولى من نوعها شمالي دهوك

أربع غارات تركية على ناحية في محافظة دهوك

Date: 2020-09-08 09:11:21
أربع غارات تركية على ناحية في محافظة دهوك

الطيران الحربي التركي يشن ضربات على مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

Date: 2021-04-19 09:10:34
الطيران الحربي التركي يشن ضربات على مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

تركيا تقصف بالمدفعية قرية كشاني شمالي زاخو

Date: 2021-04-22 14:08:44
تركيا تقصف بالمدفعية قرية كشاني شمالي زاخو

مقتل مواطن كوردي نتيجة قصف تركي في إقليم كوردستان

Date: 2020-08-19 14:31:45
مقتل مواطن كوردي نتيجة قصف تركي في إقليم كوردستان

قصف جوي ومدفعي تركي يتسبب بحرائق "كبيرة" في غابات ومزارع بدهوك

Date: 2020-06-24 18:53:50
قصف جوي ومدفعي تركي يتسبب بحرائق "كبيرة" في غابات ومزارع بدهوك

مقتل 4 مقاتلين كورد بقصف تركي قرب دهوك

Date: 2020-08-13 20:47:45
مقتل 4 مقاتلين كورد بقصف تركي قرب دهوك

قتلى من عائلة واحدة واصابات بقصف تركي على عجلتين بكوردستان

Date: 2019-06-27 21:41:36
قتلى من عائلة واحدة واصابات بقصف تركي على عجلتين بكوردستان