قتلى وجرحى من حزب العمال بقصف تركي في "عمادية دهوك"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بوقوع قتلى وجرحى من حزب العمال الكوردستاني بقصف تركي استهدفهم في قضاء العمادية بمحافظة دهوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "طائرات حربية تركية دمرت عربة تابعة لحزب العمال الكوردستاتي بين قريتي جم ربتكى وبيلمندا بناحية جمانكى التابعة لقضاء العمادية".

واشار المصدر الى ان "الضربة الجوية اسفرت عن وقوع قتلى وجرحى بين صفوف مسلحي حزب العمال الذين كانوا يستقلون العربة دون معرفة اعداد القتلى والاصابات".