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قتلى وجرحى بحادثين منفصلين في أربيل والسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-30T04:44:30+0000
قتلى وجرحى بحادثين منفصلين في أربيل والسليمانية

شفق نيوز/ افادت مصادر امنية يوم الاربعاء بمقتل ما لايقل عن ثلاثة اشخاص واصابة خمسة آخرين بحادثين منفصلين في كل من محافظتي اربيل والسليمانية في اقليم كوردستان.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، ان مشاجرة مسلحة حدثت بين أُسرتين جارتين مساء أمس في ناحية "دارتو" في اربيل مما ادى الى مقتل شخصين واصابة خمسة اخرين بجروح مختلفة.

وعزت المصادر وقوع الحادث الى خلاف اجتماعي.

وعلى صعيد مواز اقتحم مسلحون مجهولون منزل ضابط متقاعد برتبة عقيد في قوات البيشمركة يُدعى (ك، أ) من مواليد العام 1955 في حي "قركه" في السليمانية واطلقوا النار عليه لينقل على اثرها الى المستشفى اثر اصابته ليفارق الحياة هناك، بحسب المصادر.

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