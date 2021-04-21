قتلى وجرحى باستمرار الاشتباكات بين الاسايش و قوات موالية للأسد في القامشلي

شفق نيوز/ تستمر حالة التوتر بين قوات الاسايش وقوات الدفاع الوطني التابعة للحكومة السورية في مدينة القامشلي منذ مساء أمس الثلاثاء.

و قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز ان "خمسة عناصر من الدفاع الدفاع الوطني قُتلوا، واصيب ٨ اخرون مع اقتحام قوات الاسايش اجزاء من حي الطي الذي يتحصن فيه مسلحو الدفاع الوطني".

واوضح المصدر ان "قوات الاسايش تمكنت في وقت متأخر من ليلة أمس من السيطرة على حاجز لقوات الدفاع الوطني في مدخل حي طي".

وفي الصدد أشار مصدر مطلع إلى تدخل القوات الروسية للضغط على قوات الاسايش لوقف الاشتباكات والتهدئة بين الطرفين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في المدينة إن الاسايش استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة وقوات خاصة ومدرعات اقتحام إلى محيط حي طي.

واضاف المراسل أن اشتباكات باسلحة خفيفة ومتوسطة تستمر بين الطرفين وسط سماع أصوات انفجارات جنوب المدينة.

وقال بيان صادر عن الأسايش فجر الأربعاء، إن “مجموعات الدفاع الوطني تسعى لضرب الاستقرار والأمان في مدينة القامشلي".

وتسيطر قوات الإدارة الذاتية على معظم مدينة القامشلي و تسيطر الحكومة السورية على مربع امني ومطار المدينة فيما يعد حي طي معقل قوات الدفاع الوطني التابعة للحكومة السورية.