سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قتلى باشتباكات بين عناصر حزب كوردستاني معارض والقوات الايرانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-21T13:01:01+0000
قتلى باشتباكات بين عناصر حزب كوردستاني معارض والقوات الايرانية

‌شفق نيوز/ اندلعت اشتباكات بين عناصر الحزب الديمقراطي الكوردستاني المعارض لطهران، والحرس الثوري الإيراني قرب مدينة مهاباد الكوردية مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الجانبين.

ووفقا للمعلومات فإن القوات الإيرانية نصبت كمينا لعناصر الحزب قرب قرية "قربلاغي" بين مدينتي مهاباد وبوكان لتندلع اشتباكات هناك.

وقالت منظمة حقوق الإنسان "هـنگاو" إن خمسة عناصر من جهاز الاستخبارات الإيرانية، والحرس الثوري الإيراني، وأثنين من عناصر الحزب الكوردستاني المعارض قُتلوا في الاشتباكات.

وأضافت أن عنصرا من الحزب المعارض أُصيب بجروح لتأسره القوات الإيرانية.

related

تعرض مقر حزب كوردستاني معارض لطهران لهجوم بقذيفتين قرب السليمانية

Date: 2020-09-25 10:15:16
تعرض مقر حزب كوردستاني معارض لطهران لهجوم بقذيفتين قرب السليمانية

ايران تصادق على انشاء منطقة حرة مع إقليم كوردستان

Date: 2021-05-06 07:19:23
ايران تصادق على انشاء منطقة حرة مع إقليم كوردستان

إعادة فتح معبر حدودي بين اقليم كوردستان وإيران

Date: 2021-01-16 09:46:36
إعادة فتح معبر حدودي بين اقليم كوردستان وإيران

ضحية وجرحى باشتباكات "عنيفة" بريف عفرين

Date: 2020-12-13 10:43:45
ضحية وجرحى باشتباكات "عنيفة" بريف عفرين

إيران تستدعي ممثل حكومة إقليم كوردستان لديها بشأن طوابع البابا

Date: 2021-03-15 07:53:07
إيران تستدعي ممثل حكومة إقليم كوردستان لديها بشأن طوابع البابا

اقليم كوردستان يعيد فتح معبر حدودي اخر مع إيران

Date: 2020-05-02 13:30:02
اقليم كوردستان يعيد فتح معبر حدودي اخر مع إيران

كوردستان تجهز قرارات "مهمة" لمواجهة فيروس كورونا

Date: 2020-02-20 17:53:43
كوردستان تجهز قرارات "مهمة" لمواجهة فيروس كورونا

إيران تسعى لحصر علاج مرضى اقليم كوردستان والعراق في مستشفياتها

Date: 2019-08-29 10:25:29
إيران تسعى لحصر علاج مرضى اقليم كوردستان والعراق في مستشفياتها