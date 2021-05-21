قتلى باشتباكات بين عناصر حزب كوردستاني معارض والقوات الايرانية

‌شفق نيوز/ اندلعت اشتباكات بين عناصر الحزب الديمقراطي الكوردستاني المعارض لطهران، والحرس الثوري الإيراني قرب مدينة مهاباد الكوردية مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الجانبين.

ووفقا للمعلومات فإن القوات الإيرانية نصبت كمينا لعناصر الحزب قرب قرية "قربلاغي" بين مدينتي مهاباد وبوكان لتندلع اشتباكات هناك.

وقالت منظمة حقوق الإنسان "هـنگاو" إن خمسة عناصر من جهاز الاستخبارات الإيرانية، والحرس الثوري الإيراني، وأثنين من عناصر الحزب الكوردستاني المعارض قُتلوا في الاشتباكات.

وأضافت أن عنصرا من الحزب المعارض أُصيب بجروح لتأسره القوات الإيرانية.