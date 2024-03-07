قبيل رمضان.. اربيل تشدد الإجراءات الرقابية على الأسواق

شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل، يوم الخميس، تشديد الاجراءات الرقابية على الاسواق والمحال التجارية قبيل أيام من حلول شهر رمضان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الحكومة المحلية في المحافظة حول استعدادات شهر رمضان وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز .

وأكدت المحافظة في البيان على تشديد الإجراءات ومراقبة أسعار المواد والسلع ومنع رفع أسعارها خلال شهر رمضان.

وذكر البيان انه "سيتم الاستمرار في تفتيش المخازن والصيدليات وضبط المواد منتهية الصلاحية حفاظا على سلامة المواطنين".

وتشهد الأسواق المحلية في العراق كل عام ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان، وسط دعوات بأن تنفذ الحكومة وعودها التي أطلقتها في المدة الأخيرة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وكانت وزارة التجارة العراقية، قد توعدت، المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية بإجراءات رادعة.