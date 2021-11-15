سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قبيل تشكيل حكومة بغداد.. أكبر حزبين بإقليم كوردستان يتحركان لتوحيد الخطاب

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-15T15:08:24+0000
قبيل تشكيل حكومة بغداد.. أكبر حزبين بإقليم كوردستان يتحركان لتوحيد الخطاب

شفق نيوز/ اكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني والرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، خلال اجتماع لهما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، على وحدة الصف الوطني الكوردي وتوحيد المساعي لمعالجة المشكلات وخدمة اهالي كوردستان.

وجاء في بيان لمكتب بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني وهو أيضا رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني استقبل، بافل جلال طالباني في مكتبه بمصيف صلاح الدين بأربيل. 

واشار البيان الى ان الاجتماع شهد تقييما للاوضاع العامة والمسائل الحالية، واكد على وحدة الصف الوطني الكوردي وتوحيد المساعي لمعالجة المشكلات وخدمة اهالي كوردستان.

واضاف البيان انه في قسم اخر من الاجتماع تم اتخاذ المواقف من المرحلة الجديدة في العراق ومابعد الانتخابات ورأى الاجتماع من الاهمية بمكان اهمية الخطاب الكوردي الموحد في بغداد.

كما اكد الاجتماع على رغبة حزبي الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني لوحدة الصف والتأكيد على الانسجام داخل البيت الكوردي، بحسب البيان نفسه.

كما تم التأكيد على مشروع موحد ووطني على اساس المصلحة الوطنية لجميع المسائل السياسية وصياغة برنامج مشترك بين الجانبين وترسيخ مبدأ الشراكة في ادارة الحكم وتنفيذ مطالب المواطنين وتحقيق الاستقرار، وفقا لما جاء في البيان.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أعلى المقاعد في الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة الأخيرة على صعيد إقليم كوردستان، وحل رابعا على مستوى العراق برصيد ٣٣ مقعدا، وفق نتائج أولية.

وحل حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ثانيا على صعيد الإقليم بحصوله على ١٨ مقعدا.

ويأتي هذا اللقاء قبيل إعلان النتائج النهائية وبدء المفاوضات الجدية بين الكتل الفائزة لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

related

بارزاني ينعى شاويس: بيشمركة صنديد ومناضل وطني

Date: 2021-02-15 09:05:36
بارزاني ينعى شاويس: بيشمركة صنديد ومناضل وطني

مسعود بارزاني يحضر مراسم اليمين الدستورية لرئيس اقليم كوردستان

Date: 2019-06-10 10:48:32
مسعود بارزاني يحضر مراسم اليمين الدستورية لرئيس اقليم كوردستان

زيباري: خلاف الاتحاد الاخير بسبب صراع الاجنحة وتشكيل الحكومة يمضي لمن يرغب بالمشاركة

Date: 2019-05-30 10:47:26
زيباري: خلاف الاتحاد الاخير بسبب صراع الاجنحة وتشكيل الحكومة يمضي لمن يرغب بالمشاركة

بارزاني يشير لـ"تحديات" تواجه اقليم كوردستان وكيفية التصدي لها

Date: 2019-12-14 17:29:50
بارزاني يشير لـ"تحديات" تواجه اقليم كوردستان وكيفية التصدي لها

الديمقراطي والاتحاد الوطني يغيران أعضاء وفديهما عشية اجتماع الاثنين

Date: 2019-06-30 18:40:45
الديمقراطي والاتحاد الوطني يغيران أعضاء وفديهما عشية اجتماع الاثنين

الاتحاد الوطني يدعو لتشكيل قائمة كوردستانية بانتخابات مجالس المحافظات

Date: 2019-09-04 19:15:00
الاتحاد الوطني يدعو لتشكيل قائمة كوردستانية بانتخابات مجالس المحافظات

الاتحاد الوطني يطالب باتفاقية "كونكريتية" مع الديمقراطي الكوردستاني

Date: 2019-05-30 23:11:56
الاتحاد الوطني يطالب باتفاقية "كونكريتية" مع الديمقراطي الكوردستاني

بارزاني: استمرار الهجوم التركي تهديد جدي لأمن المنطقة

Date: 2019-10-12 11:34:26
بارزاني: استمرار الهجوم التركي تهديد جدي لأمن المنطقة