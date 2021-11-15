قبيل تشكيل حكومة بغداد.. أكبر حزبين بإقليم كوردستان يتحركان لتوحيد الخطاب

شفق نيوز/ اكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني والرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، خلال اجتماع لهما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، على وحدة الصف الوطني الكوردي وتوحيد المساعي لمعالجة المشكلات وخدمة اهالي كوردستان.

وجاء في بيان لمكتب بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني وهو أيضا رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني استقبل، بافل جلال طالباني في مكتبه بمصيف صلاح الدين بأربيل.

واشار البيان الى ان الاجتماع شهد تقييما للاوضاع العامة والمسائل الحالية، واكد على وحدة الصف الوطني الكوردي وتوحيد المساعي لمعالجة المشكلات وخدمة اهالي كوردستان.

واضاف البيان انه في قسم اخر من الاجتماع تم اتخاذ المواقف من المرحلة الجديدة في العراق ومابعد الانتخابات ورأى الاجتماع من الاهمية بمكان اهمية الخطاب الكوردي الموحد في بغداد.

كما اكد الاجتماع على رغبة حزبي الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني لوحدة الصف والتأكيد على الانسجام داخل البيت الكوردي، بحسب البيان نفسه.

كما تم التأكيد على مشروع موحد ووطني على اساس المصلحة الوطنية لجميع المسائل السياسية وصياغة برنامج مشترك بين الجانبين وترسيخ مبدأ الشراكة في ادارة الحكم وتنفيذ مطالب المواطنين وتحقيق الاستقرار، وفقا لما جاء في البيان.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أعلى المقاعد في الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة الأخيرة على صعيد إقليم كوردستان، وحل رابعا على مستوى العراق برصيد ٣٣ مقعدا، وفق نتائج أولية.

وحل حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ثانيا على صعيد الإقليم بحصوله على ١٨ مقعدا.

ويأتي هذا اللقاء قبيل إعلان النتائج النهائية وبدء المفاوضات الجدية بين الكتل الفائزة لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.