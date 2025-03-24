قبيل العيد.. حملة لـ"حلاقة" آلاف الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بالسليمانية (صور)

شفق نيوز/ أطلقت منظمة "YGO" الإنسانية في السليمانية، يوم الاثنين، حملة واسعة لحلاقة عشرة آلاف شخص من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة ومختلف مناطق إقليم كوردستان.

وتعد هذه الحملة واحدة من أكبر المبادرات الإنسانية التي تشهدها السليمانية، حيث تعكس روح التضامن والتكاتف الاجتماعي في الإقليم، وتسهم في تقديم خدمات مجانية ذات بعد إنساني، تعزز من روح العطاء والتلاحم بين أفراد المجتمع.

وأوضح رئيس المنظمة، سيد بلند في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "الحملة انطلقت اليوم وستستمر لمدة خمسة أيام، حيث بدأت من المدارس، وستشمل لاحقاً القرى والمناطق النائية لضمان وصول المبادرة إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين".

وأضاف أن "المنظمة تتعاون مع شخصيات مجتمعية مؤثرة للمساعدة في تحديد الفئات الأكثر احتياجاً للاستفادة من هذه الحملة الإنسانية"، مبيناً أن "الحملة يديرها 200 حلاق وحلاقة محترفين، تطوعوا للمساهمة في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ومشاركتهم هذه تعكس روح العطاء والمسؤولية الاجتماعية في دعم الفئات الضعيفة بالمجتمع".

وأشار بلند إلى أن "هذه المبادرة تهدف إلى زرع الابتسامة على وجوه الأطفال الذين يواجهون تحديات في حياتهم اليومية"، لافتاً إلى أن "الحملة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الإنسانية التي تنفذها المنظمة لدعم الفئات الضعيفة في المجتمع".