قبيل الدخول العام جديد.. ‏شفق نيوز ترصد أمنيات المواطنين والمقيمين في اربيل (صور + فيديو)

شفق نيوز/‏ عشية انتهاء سنة 2023 والدخول في سنة 2024 حيث يجتمع الآلاف من المواطنين في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان الانتظار اللحظات الأولى من بدأ العام الجديد إضافة إلى المحافظات الأخرى في البلاد.

‏رصدت وكالة شفق نيوز أمنيات المواطنين مع السلامة الجديدة.

‏وقال‏ رائد إبراهيم من ديالى؛ إن "أمنيتي هي أن يعم الأمن والأمان على العراق أولا وإلى كردستان أيضا وأتمنى كل محافظات العراق تصبح مثل مدينة أربيل رغم صعوبة هذه الأمنية".

‏وقال سامان خوشناو وهو من محافظة أربيل للوكالة؛" الشعب العراقي مظلوم دائما ونتمنى العيش بأمن وأمان وسلام في هذا البلد ما خاصة في إقليم كردستان وفي محافظة أربيل التي هي مدينة التآخي والتسامح ونتمنى أن تكون السنة الجديدة خير وبركة واتفاق بين السياسيين في الإقليم والمركز وخصوصا رواتب الموظفين".

‏ومن جهته قال مرعي معاذ وهو من محافظة نينوى لوكالة ‏شفق نيوز؛ "نريد الأمن والأمان وتوفير فرص العمل و التعيينات للشباب وهذا كل ما نتمناه والحمد لله الأمن والأمان موجود في اقليم كوردستان".

‏من جانبه؛ قال محمد وهو مواطن سوري للوكالة إن "الأماني كثيرة مع السنة الجديدة لكن الأمنية الأهم هي الأحبة إضافة إلى الأمان والأمان والاستقرار للمنطقة بشكل عام في العراق وسوريا وفلسطين".