قبيل الحصاد.. الأمطار توسع الخطة الشتوية وتنعش الزراعة "الديمية" في كرميان

شفق نيوز/ اكدت مديرية زراعة كرميان ضمن إقليم كوردستان، يوم الأثنين، توسع الخط الزراعية الشتوية لأكثر من الثلث عن العام الماضي جراء الأمطار وحصاد المياه، فيما اشارت الى انتعاش الزراعة الديمية الشتوية التي تعتمد الأمطار.

وقالت مديرة الدائرة شادية حسين عباس لوكالة شفق نيوز، إن الخطة الشتوية في كرميان توسعت بنسبة أكثر من 35% جراء الامطار والايرادات المائية الى جانب انتعاش الزراعة الديمية التي تعتمد الأمطار، مبينة أن مليون و400 دونم تعتمد الزراعة الديمية في كرميان وتم إرواء 111 ألف دونم للموسم الشتوي للمزارعين الذين نفذوا خطة "الديمية".

وأعلنت عباس، عن اعداد خطة متكاملة لحملة الحصاد التي تنطلق في العشرين من الشهر الحالي بالتنسيق مع الدوائر والجهات المختصة، موضحة ان حملة الحصاد تشمل 200 ألف دونم.

ولفتت إلى أن حملة التسويق واستلام المحاصيل ستجري بانسيابية عالية وبانتظار قرارات حكومية لشمول المزارعين خارج الخطة الزراعية الرسمية بالتسويق واستلام محاصيلهم، مستبعدة وجود تهديدات امنية تستهدف حملة الحصاد في عموم مناطق كرميان.

واستوعبت الخطة الشتوية للموسم الحالي في كرميان (286) ألف دونم لمحصول القمح، و(96) الف دونم لمحصول الشعير في كرميان واطراف خانقين التابعة لزراعة كوردستان.

وعانت وحدة كرميان اسوة بالمحافظات العراقية خلال العامين الأخيرين من ازمة جفاف وشح المياه ما دفع الجهات المعنية الى تقنين وإلغاء خطط زراعية لعدم توفر الإيرادات المائية.