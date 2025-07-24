قبل هجوم المسيرات.. شركة نرويجية تعلن إنتاج 74 ألف برميل نفط في كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أعلنت شركة "DNO" النرويجية، يوم الخميس، عن انتاج 74 ألف برميل نفط من حقول إقليم كوردستان، قبل الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة، في انخفاض بأكثر من 6% عن العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بلغ متوسط إنتاج الشركة النفطي يوميًا في إقليم كوردستان خلال الأشهر (4 5 و6) من العام الجاري، قبل هجمات الطائرات المسيرة، 74,760 برميلًا".

وأضافت "في المقابل، بلغت حصة الشركة من كمية النفط المنتجة 18 ألف برميل"، مبينة "وانخفض إنتاج النفط من حقول النفط التابعة للشركة بنسبة 6.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

ولفتت إلى أن "الشركة تعمل في حقلي النفط تاوكي وبيشخابور اللذين تعرضا لهجوم بطائرات مسيرة خلال الأيام الأخيرة، مما أجبر الشركة على تعليق إنتاج النفط حتى يهدأ الوضع الأمني".

وفي الأيام الأخيرة، تواصلت هجمات الطائرات المسيرة المفخخة على مدن إقليم كوردستان، خاصةً على الحقول النفطية.

ورغم تشكيل رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني لجنة تحقيق، إلا أنه حتى الآن لم يُعتقل أي شخص ولم تُصدر أية عقوبات بحق أحد.

وكان وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر أحمد، أكد في وقت سابق، أن الهجمات بالطائرات المسيرة تهدف إلى ضرب البنية التحتية الاقتصادية للإقليم، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الاعتداءات.

وقال ريبر أحمد في تصريحات للصحفيين: من الواضح جداً مصدر إطلاق الطائرات المسيرة التي تستهدف بشكل مستمر العصب الاقتصادي لإقليم كوردستان.

ودعا وزير داخلية كوردستان، الحكومة الاتحادية في بغداد إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هجمات الطائرات المسيرة، والكشف عن الجهات المسؤولة عنها ومحاكمتها.