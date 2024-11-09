قبل دخولها حلبجة والسليمانية: قافلة سياحية تجوب ايران باسم السلام

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية أن "المسيرة السياحية الدولية لطريق التوابل التاريخي" انطلقت في 6 تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة تشابهار الإيرانية، في مستهل مسيرة في عبر الجمهورية الإيرانية، بهدف الترويج لرسالة السلام والصداقة، قبل وصولها الى اقليم كوردستان الاربعاء المقبل، حيث ستشارك أيضا في إحياء ذكرى شهداء جريمة حلبجة.

وأوضح التقرير الإيراني الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ان المشاركين يتحركون ضمن عربات الكارافانات والدراجات النارية المخصصة للسفر، ويتنقلون بين عدة مدن إيرانية قبل وصول المسيرة السياحية الى الى ذروتها من خلال المشاركة في معرض السليمانية الدولي للسياحة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

وبحسب التقرير، فقد تحرك المشاركون في المسيرة برحلة عبر مدن مثل بام وكرمان ويزد وكاشان وقم وطهران، في حين من المتوقع أن يكبر حجم المسيرة بانضمام المزيد من المشاركين من المدن الجنوبية والغربية على طول الطريق.

وتابع التقرير؛ أنه بعد الوصول الى طهران، سيتوجه المشاركون عبر همدان وسنندج ومريوان قبل أن يعبروا الى العراق عبر حدود باشماق في محافظة كوردستان، ثم العبور الى اقليم كوردستان حيث من المقرر أن يستقبل المسؤولون بما في ذلك محافظ حلبجة، المجموعة في مناسبة لإحياء ذكرى ضحايا الهجمات الكيماوية على حلبجة وسردشت، التي وقعت العام 1988 بأمر من الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

وأشار التقرير إلى أنه بعد الوصول إلى السليمانية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، ستتجمع قافلة سيارات المشاركين في موقع المعرض، مشيرا إلى أنه في الفترة من 14 إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر، سيتم عرض المركبات كجزء من جناح إيران في معرض السليمانية الدولي للسياحة، حيث سيعرض نادي السياحة والسيارات الإيراني العروض السياحية التي توفرها إيران.

ونقل التقرير عن منظمين قولهم إن الجناح الإيراني في معرض السليمانية، سيسلط الضوء على التراث الثقافي الغني للجمهورية الإيرانية، والسياحة الصحية، والمعالم السياحية الطبيعية، إلى جانب خدمات المرور الجمركي للزوار الأجانب.

وبالإضافة إلى المعارض في السليمانية، ستتضمن المناسبة ورش عمل حول رحلات السفاري والسياحة البيئية، والعروض الثقافية، وعروض للحرف اليدوية، كما سيشارك ممثلون من أكثر من 10 دول، مما يجعل من معرض السليمانية منصة فريدة للتعريف بجاذبية السياحة في إيران ومواجهة الصور السلبية في وسائل الإعلام الأجنبية.

ولفت التقرير إلى أن الحملة الايرانية تتم تحت شعار "السلام والصحة"، وهدفها تعزيز الحوار الدولي وتحسين صورة إيران كوجهة مرحبة بالمسافرين العالميين.

ترجمة: وكالة شفق نيوز