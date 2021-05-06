قبل العيد .. تربية إقليم كوردستان تزف بشرى للمحاضرين

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم الخميس ان الوزارة ستشرع بتوزيع المستحقات المالية للمحاضرين في المدارس.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم في قضاء "رواندز"‘ إن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اصدر قرارا بتخصيص مبلغا ماليا مقطوعا للمحاضرين، ونحن وفقا للقرار سنقوم بتوزيعه عليهم.

وأردف بالقول انه خلال الأيام القليلة المقبلة سنسعى الى توزيع المستحقات المالية على المحاضرين في مديريات تربية الإقليم كافة وقبل حلول عيد الفطر.

وقررت حكومة إقليم كوردستان، في شهر نيسان الماضي، صرف أكثر من ملياري دينار مستحقات للأساتذة المحاضرين ضمن إطار عدد من الشروط.

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن الحكومة فإنها قررت صرف مليارين و609 ملايين، و250 الف دينار للأساتذة المحاضرين.

وسيتسلم المحاضرون حملة شهادة البكالوريوس 300 الف دينار عراقي، بينما سيتسلم حملة الدبلوم 250 الف دينار، حسب الكتاب.

وأشار الكتاب الرسمي إلى أن تلك المبالغ سيتم صرفها للمحاضرين فقط الذين لم يتم تثبيتهم على ملاك حكومة إقليم كوردستان أو الحكومة الإتحادية.

وسيتم صرف المبلغ لأولئك المحاضرين الذين باشروا في العام 2020 أو 2021 وهم مستمرون في عملهم، وإلى أولئك الذين الذين صدر أمر مباشرتهم في شهر تشرين الأول من العام الماضي وخلافه لا يتم صرف المبلغ.

ووفقا للكتاب فإن هذا المبلغ من الرواتب سيتم توزيعها على المحاضرين في لجانهم الموزعة على المدن بشرط أن يكون المحاضر لم يتسلم مستحقاته المالية لشهر تشرين الأول من العام 2020.

وفي جانب آخر دعا الوزير ذوي الطلبة إلى الالتزام بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية بهدف استئناف الدوام الحضوري بالمدارس والمعاهد التابعة للوزارة.

وخاطب حمه سعيد خلال المؤتمر الآباء والأمهات قائلا: إذا أردتم مواصلة الدراسة نرجو منكم وقاية أنفسكم والابتعاد عن التخالط الإجتماعي لأن عدم الوقاية سيؤثر على المدارس".

وأوضح أن "الوضع الذي نمرُّ به ليس طبيعياً"، مردفا بالقول: لو تمت مراعاة التدابير الوقائية فإن العملية التعليمية ستتواصل بعد العيد داخل الصفوف".

وكان حمه سعيد قد أعلن يوم الأحد الثاني من شهر آيار الجاري أن الوزارة تسعى إلى إعادة فتح أبواب المدارس والمعاهد التابعة لها بعد عيد الفطر إلا أنه في الوقت ذاته حذرّ من مصير مشابه للهند في حال عدم الالتزام بالإجراءات والصحية والتدابير الوقائية.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان يوم الجمعة 30 من شهر نيسان الماضي عن استئناف الدوام في المدارس والمعاهد التعليمية بعد عطلة العيد وبعد إجراء تقييم للوضع الصحي، وتداعيات فيروس كورونا.