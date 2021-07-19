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إقبال واسع على أسواق المواشي والأغنام في السليمانية.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-19T13:22:59+0000
إقبال واسع على أسواق المواشي والأغنام في السليمانية.. صور

شفق نيوز / منذ ساعات الصباح الباكر في يوم عرفة، شهدت أسواق المواشي والأغنام، بمحافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، إقبالاً واسعاً وغير مسبوق من المواطنين، الراغبين بشراء أضاحيهم استعداداً لأيام عيد الأضحى.

وفي هذا الصدد، قال "مريوان هوكر"، أحد أصحاب علوة بيع الأغنام في أسواق الماشية، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا العام شهد إقبالاً واسعاً من المواطنين لشراء الأضاحي من الأغنام قبل أيام العيد, وهو ما سبب في انتعاش هذا النوع من الأسواق".

وأضاف هوكر، أن "الارتفاع القليل في سعر المواشي لم يحد من إقبال المواطنين على شراء أضاحيهم"، مبيناً أن "سعر الكيلو ارتفع من 4500 إلى 5000 دينار للأغنام، والماشية من 5000 إلى 5250 دينار"، مبيناً أن "هذه الاسعار هي للأغنام بلحمها وشحمها وصوفها قبل النحر".

ولفت إلى أن "الأغنام العراقية عليها إقبال أكثر من الأنواع الأخرى المستوردة مثل السوري والإيراني، رغم أن أسعارها المستوردة أقل قياسا بالأغنام المحلية,لامتلاكها طعماً مميزاً ونكهة زكية في الطبخ".

بدوره، أوضح مبست حاجي، أحد المواطنين الراغبين بشراء اضحية مناسبة له، أنه أمضى ساعة كاملة يبحث عن إضحية مناسبة قربانا لأمه في هذا العيد".

ونوه حاجي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "اختلاف الأسعار وجودة الأغنام سببان لتأخره في عملية الشراء"، ويتراوح سعر الاضحية في محافظة السليمانية، من 150 ألف دينار، إلى 350 ألفاً حسب الوزن والجودة.

ويحتسب سعر الخروف كاملاً قبل النحر، بمبلغ 5 الآف دينار عراقي للكيلو غرام الواحد، بينما يصل سعر الصافي من اللحم إلى عشرة آلاف أو ١١ الف دينار عراقي، أي أقل من السوق الرسمي في السليمانية الذي يبيع سعر الكيلوغرام الواحد بنحو 16 ألف دينار.  

 

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