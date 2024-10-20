إقبال متزايد من الناخبين على مراكز الاقتراع في دهوك (صور)

شفق نيوز/ شهدت مراكز الاقتراع في دهوك، عصر اليوم، إقبالاً متزايداً من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وشهدت المراكز الانتخابية في المحافظة إقبالاً ضعيفاً خلال الساعات الأولى من الصباح حتى بدت شبه خالية باستثناء حضور محدود.

وأكد مسؤولون في مفوضية الانتخابات بدهوك، لوكالة شفق نيوز، أن "الأجواء الانتخابية بعد الظهيرة شهدت تحسناً ملحوظاً في الإقبال، مع وصول المزيد من المواطنين إلى صناديق الاقتراع".

وكان المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، أيسر ياسين، قد قال في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق اليوم، إن نسبة المشاركة في الانتخابات حتى الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي كانت كالتالي، دهوك: 31%، أربيل: 34%، سليمانية: 29%، حلبجة: 33%، وبذلك، فإن النسبة العامة للمشاركة تصل إلى 31%.

وأكدت مفوضية الانتخابات حصول إشكالات فنية خلال عملية الاقتراع، وبخاصة بجهاز قراءة البصمة، لافتة إلى أن المشكلة الحالية لا تكمن في المعلومات المتاحة، بل تعود إلى الأشخاص الذين يعانون من انعدام البصمة.

بدوره قال مدير مكتب مفوضية الانتخابات في دهوك، خالد عباس، في وقت سابق اليوم، إن نسبة مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية جاءت دون مستوى الطموح لغاية الآن (حتى منتصف الظهيرة)، مشيراً إلى أن المحافظة اعتادت على تسجيل أعلى نسب إقبال في الانتخابات السابقة.

وأوضح أن العملية الانتخابية واجهت بعض المشكلات الفنية المتعلقة بالأجهزة المستخدمة في التصويت إلا أن فرق الصيانة تمكنت من التعامل معها بشكل فوري.

وأضاف أن تحديات واجهت قراءة بصمات بعض الناخبين خلال التصويت البايومتري، حيث أظهرت الإحصائيات أن نحو 5% من الناخبين سيحق لهم التصويت من الذين لم تتم قراءة بصماتهم في عملية البايومتري، بينما سيتم حرمان أي شخص لم تُقرأ بصمته بشكل نهائي من الإدلاء بصوته خلال عملية التصويت التزاماً بقوانين المفوضية.