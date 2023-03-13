إقبال متزايد من المواطنين على مهرجان الربيع الدولي الخامس في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ يشهد مهرجان الربيع الدولي للتسوق بنسخته الخامسة في السليمانية، يوم الاثنين، إقبالاً متزايداً من قبل المواطنين لليوم الخامس على التوالي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المهرجان أقيم على أرض المعارض الدولية في طاسلوجا والذي سيستمر لمدة عشرة أيام لغاية يوم 18 من الشهر الجاري، وتشمل الفعاليات عرض المنتجات الغذائية والتجارية، وشاركت فيه شركات محلية ودولية.

وقال مدير معرض السليمانية الدولي، حسن رحيم، خلال مؤتمر صحفي، إن "المهرجان يهدف إلى مساعدة المواطنين للحصول على السلع التي يحتاجون إليها بأنسب الأسعار".

وأكد أن "المهرجان الذي انطلق بإشراف محافظة السليمانية، وغرفة التجارة والصناعة في المحافظة، تم تنظيمه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان وأعياد نوروز".

واشار إلى أن "المهرجان الذي يُقام على أرض معرض السليمانية الدولي يعرض مواداً غذائية وأعمالاً يدوية ومستحضرات للتجميل ومفروشات ومنظفات وأنواع الملابس والأحذية، وعن طريق البيع المباشر من المنتج والمستورد إلى المستهلك".

وبين رحيم أن "200 شركة شاركت في المهرجان من جميع محافظات العراق وإقليم كوردستان، فضلًا عن مساهمة فاعلة من دول مصر وسوريا ولبنان وتركيا وإيران".

ويقام المهرجان على مساحة 10 آلاف متر مربع، كما تمت الاستفادة من المساحة الخارجية لعرض المنتجات اليدوية المحلية بحسب مدير إعلام المعرض الذي شدد على "إسهامه بتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين في ظلّ موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد".

وكان المهرجان الدولي الرابع الذي أقيم في الشهر نفسه من العام الماضي قد شهد مشاركة نحو 170 شركة من دول تركيا ومصر وإيران بالإضافة الى شركات محلية عراقية تعمل أغلبها في مجال المواد الغذائية.