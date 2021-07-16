إقبال كبير من سكان إقليم كوردستان على السياحة في تركيا

شفق نيوز/ أعلن مجمع منفذ إبراهيم الخليل الحدودي الدولي في إقليم كوردستان يوم الجمعة عن تزايد أعداد السائحين القاصدين دولة تركيا مع الاعلان عن عطلة رسمية وقرب حلول عيد الأضحى في الإقليم.

وقال المتحدث باسم المجمع كامي كمال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم، "نسترعي انتباه مواطنينا بأن حركة المسافرين بين إقليم كوردستان وتركيا طبيعية وهي مستمرة على نفس الوتيرة، ولكن بسبب حلول عيد الأضحى والعطلة الرسمية في الإقليم فإن أعداداً كبيرة من السكان، ولغرض السياحة تقصد تلك الدولة".

ونوه إلى أن "إمكانية المعبر، وامكانية دولة تركيا في عبور واستقبال السائحين محدودة"، مستدركا القول "حاليا وبعد تنسيق من قبل مديرية معبر إبراهيم الخليل الدولي، والجانب التركي وسعنا فرق العمل، وإن وتيرة العمل باتت أسرع".

وتابع كمال بالقول إنه "جراء تلك الأسباب ضمن الحدود بيننا وبين دولة تركيا تقرر اتباع الدور (السرة) للسائحين".