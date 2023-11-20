إقبال شعبي على فعاليات مهرجان التسوق الرابع في كلار (صور)

شفق نيوز/ تتواصل لليوم الخامس على التوالي، فعاليات مهرجان التسوق في كلار، مركز إدارة گرميان ضمن إقليم كوردستان، بنسخته الرابعة وبمشاركة أكثر من 400 شركة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، خلال تجوله في أروقة المهرجان، إن الهدف من المهرجان وفقاً للقائمين عليه، هو توفير فرص عمل لعشرات العاطلين عن العمل، فضلاً عن توفير سوق للمنتجات المحلية.

وأضاف أن المهرجان أقيم تحت إشراف مديرية السياحة والآثار في إدارة گرميان، بمشاركة أكثر من 400 شركة محلية من عموم مدن إقليم كوردستان إضافة لشركات من دول الجوار.

وبين مراسلنا أن المهرجان تضمن تقديم منتجات محلية وفلكلورية وصناعات يدوية إضافة إلى عروض لشركات ومراكز طبية وإنشائية.

وسيستمر مهرجان التسوق لمدة ستة أيام، حيث انطلق في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بحضور رئيس هيئة السياحة، ونائب المشرف على إدارة گرميان، وقائممقام قضاء كلار، ومدير عام السياحة، وعدداً من المسؤولين الحكوميين.

ومن المتوقع زيارة أكثر من 100 ألف متبضع، وتحقيق الكثير من الأرباح وفقاً لمختصين.