قائممقام خانقين السابق يرد على حُكم سجنه: "ضريبة وثمن"

شفق نيوز/ رد قائممقام خانقين السابق محمد امين ملا حسن، اليوم الاربعاء، على قرار محكمة كرميان بسجنه عامين بتهم التجاوز على المال العام، معتبراً ذلك ضريبة وثمناً لحفاظه على ارواح المواطنين وهيبة الدولة.

وقال ملا حسن لوكالة شفق نيوز، إن "حقيقة بناء مرآب للسيارات في خانقين تعود الى سنوات الارهاب والعنف أبان وجود القوات الامريكية التي طلبت من ادارة خانقين اخلاء المرآب ونقله الى مكان آخر خوفاً من تهديدات وهجمات تستهدف المواطنين، ما دفعنا الى بناء مرآب آخر للحفاظ على ارواح المواطنين"، مبيناً أنه "طالب المحافظ آنذاك بالحضور الى خانقين لحل المشكلة ولم يأتي".

وتابع ملا حسن، "حافظنا على هيبة الدولة والحكومة رغم التداخل الاداري لخانقين بين الحكومة الاتحادية وحكومة كوردستان، وقطعنا دابر الطائفية بجميع جوانبها وجعلنا خانقين مثالاً للتعايش السلمي بين جميع المكونات إلى جانب الاستقرار الامني المثالي طيلة 17 عاماً من ادارتنا للقضاء".

وأكد ملا حسن، أنه "سيقدم طعناً بالحكم الصادر بحقه وبيان الحقيقة للرأي العام"، مستغرباً "ادانة من حمى المال العام وابعد عن المواطنين هجمات ومجازر دموية كانت تحاول استهداف خانقين".

واصدرت محكمة جنايات كركوك/ كرميان في اقليم كوردستان يوم الاربعاء، حكما يقضي بالسجن لمدة سنتين بحق قائممقام قضاء خانقين السابق محمد ملا حسن، وفق المادة (335) من قانون العقوبات العراقي.

وتعود ملابسات القضية الى ادانة ملا حسن بتسهيل عملية بناء مرآب للسيارات بالتجاوز على ارض تعود للمال العام في خانقين عندما كان قائممقام للقضاء.

وتنص المادة على انه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد بحيازته بسبب وظيفته او سهل ذلك لغيره ولم يكن ذلك بنية التملك".

وتولى محمد ملا حسن الذي ينتمي للاتحاد الوطني الكوردستاني منصب قائممقام خانقين للفترة 2003-2019 بعد احالته للتقاعد وتولي دلير حسن سايه منصب القائممقام.