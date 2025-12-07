قائممقام جمجمال يدعو لتوفير السيولة المالية لاستكمال مشروع الماء الكبير

شفق نيوز- السليمانية

دعا قائممقام قضاء جمجمال في السليمانية، رامك رمضان، حكومة إقليم كوردستان والحكومة المحلية في السليمانية، إلى الإسراع في توفير السيولة المالية اللازمة لإنجاز مشروع ماء جمجمال الكبير.

وقال رمضان، لوكالة شفق نيوز، إن المشروع تمت إحالته في 30 حزيران من العام الماضي، وما يزال العمل فيه مستمرًا حتى الآن، موضحًا أن جميع الإجراءات الفنية والإدارية اكتملت، ولم يتبقَ سوى توفير التخصيصات المالية.

وأضاف أن الكلفة المتبقية للمشروع تُقدّر بنحو 35 مليار دينار، مشيرًا إلى أن الشركة المنفذة ستكون قادرة على إكمال المشروع خلال مدة لا تتجاوز سبعة أشهر في حال تأمين هذه المبالغ.

وخلص قائممقام جمجمال، إلى القول إن "المشروع يُعد من المشاريع الحيوية في القضاء، وسيغذي عند اكتماله عددًا كبيرًا من مناطق المدينة بالمياه".