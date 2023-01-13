قائممقام بنجوين يستقيل على خلفية تظاهرات شعبية

شفق نيوز/ أعلن قائمقام قضاء بنجوين زانا رحمن رحيم اليوم الجمعة، استقالته من منصبه على خلفية التظاهرات المطلبية لاهالي القضاء.

وقال زانا رحمن رحيم في رسالة وجهها لمواطني القضاء ووردت لوكالة شفق نيوز؛ انه وعلى مدار الأعوام الثمانية التي تسلم بها منصب رئيس الوحدة الادارية للقضاء عمل بجد وتفاني ولم يدخر جهدا في تقديم الخدمات لمواطني القضاء.

واضاف انه عمل ومنذ تسلمه المنصب على "نقل اصوات ومطاليب اهالي القضاء الى الجهات المعنية وبالخصوص مطاليب المتظاهرين الذين تظاهروا على مدار الأيام الثلاثة الماضية بسبب نقص الكهرباء والوقود وعدم تنفيذ المشاريع دون أي استجابة ينتظرها المواطنون لهذا أعلن تقديم استقالتي من منصبي".

واختتم رسالته "أعتذر من الله وأهالي منطقة بنجوين عن أي تقصير في بدر مني".

وأقام العشرات من أهالي قضاء بينجوين التابع لمحافظة السليمانية، ضمن إقليم كوردستان، في وقت سابق من يوم الجمعة، صلاة جماعة موحدة، بعد خروجهم بتظاهرات مطلبية منذ ثلاثة أيام لتوفير الخدمات الأساسية .

وقال مراد حمدان (أحد أبناء القضاء)، لوكالة شفق نيوز، إن "إقامتهم لهذه الصلاة في الهواء الطلق وبمشاركة طبقات المجتمع البينجويني كافة، جاءت للتعبير عن رفضهم للواقع الخدمي في القضاء".