قائممقام السليمانية يطمئن المواطنين: لا خطورة من لحوم الدواجن في الأسواق

شفق نيوز- السليمانية

طمأن قائممقام قضاء السليمانية بالوكالة، فاضل عمر، يوم الجمعة، المواطنين بشأن ما أُثير مؤخراً حول انتشار مرض مرتبط بدواجن بعض الحقول في المحافظة، مؤكداً عدم وجود أي خطر على صحة الأهالي.

وقال عمر، لوكالة شفق نيوز، إن "بعض القنوات ووسائل الإعلام لا تنقل الحقائق كما هي، وتمارس حرباً إعلامية ضد السليمانية"، داعياً الجهات المعنية إلى "متابعة ورقابة أداء بعض المنصات الإعلامية لمنع إلحاق الضرر بالإقليم نتيجة نشر أخبار غير دقيقة".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية تمكنت في وقت مبكر من ضبط نوع من الأدوية كان من المزمع استخدامه في عدد من حقول تربية الدواجن في السليمانية"، مبيناً أن "أكثر من 700 حقل دواجن تعمل ضمن حدود المحافظة، وكان 18 صاحب حقل ينوون استخدام ذلك الدواء".

وأوضح أن "استخدام هذا الدواء لم يتم بالشكل الذي كان مخططاً له، لأسباب متعددة، كما أن الدواجن التي استُخدم فيها لم تصل إلى الأسواق، حيث جرى التحفظ عليها والسيطرة عليها من قبل الجهات المختصة".

وأشار عمر، إلى "عدم وجود لأي خطر على المواطنين"، مبيناً أن "أي حقل ثبتت نيته استخدام الأدوية المخالفة أو قام باستخدامها، تم التعامل معه فوراً من قبل الأجهزة الأمنية، ولم يُسمح بدخول أي من تلك الدواجن إلى الأسواق".

وختم بالقول إن "الجهات المختصة مستمرة في متابعة الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن سلامة الأمن الغذائي وحماية صحة المواطنين".

هذا وأعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، يوم أمس الخميس، أن منتجات الدواجن المحلية تخضع لرقابة صحية مشددة، نافيةً صحة الشائعات المتداولة بشأن استخدام لقاحات أو أدوية بيطرية ممنوعة.

كما أكدت الوزارة في بيان رسمي، أن تلك الأنباء تسببت بآثار سلبية على القطاع الاقتصادي وأثارت قلقاً غير مبرر لدى المواطنين.