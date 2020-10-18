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قائد قوات "قسد" يدعو لمحاسبة من أحرق علم كوردستان في بغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-18T08:49:28+0000
قائد قوات "قسد" يدعو لمحاسبة من أحرق علم كوردستان في بغداد

شفق نيوز/ دعا القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي يوم الاحد الى محاسبة اولئك الذين احرقوا علم كوردستان بعد اقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العاصمة العراقية بغداد.

وقال عبدي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "استشهد مئات الآلاف من ابناء شعبنا الكوردي في إقليم كوردستان العراق لرفع رايتهم وتحرير أرضهم من الدكتاتورية والارهاب وتوطين السلام".

وأردف قائلا إن "إحراق الاعلام والرموز والمقرات ليس بأسلوب حضاري للتعبير عن الخلافات السياسية".

وشدد قائد قوات "قسد" على انه "يجب حماية مقدسات الشعوب ورموزها ومحاسبة المخلين بمبادئ العيش المشترك".

واقتحم العشرات من أنصار الحشد الشعبي، صباح اليوم السبت 17 تشرين الثاني2020، مقر الديمقراطي الكوردستاني، وهو الفرع الخامس للحزب وأضرموا النيران فيه احتجاجاً على تصريحات لعضو مكتبه السياسي هوشيار زيباري، اعتبروها "مسيئة" للحشد.

وادانت كل من وزارة الخارجية الامريكية وبعثة الامم المتحدة الى العراق، الهجوم على مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العاصمة العراقية بغداد واحراقه من قبل انصار الحشد الشعبي.

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