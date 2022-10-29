سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قائد "قوات سبعين" في البيشمركة يتحدث عن صحة قائد فرقة الكوماندوز

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-29T15:32:13+0000
قائد "قوات سبعين" في البيشمركة يتحدث عن صحة قائد فرقة الكوماندوز

شفق نيوز/ اعلن رئيس وحدة قيادة قوات السبعين التابعة لقوات البيشمركة اليوم السبت، إنهم يحاولون إرسال أكام عمر قائد قوة الكوماندوز إلى الخارج وينتظرون قرار أطبائه.

وقال مصطفى جاورش رئيس وحدة قوات 70 للبيشمركة وعضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنهم يحاولون إرسال أكام عمر إلى الخارج لتلقي العلاج وهم بانتظار قرار طبي بشأنه.

وأوضح جاورش أن "إجراءات إرسال أكام للخارج قد اكتملت وقد يقرر أطبائه اليوم أو غدا، لأنه يجب مراعاة ما سيتم على متن الرحلة من أجل التنفس والصحة بشكل عام".

related

كوردستان ترد على تقرير أممي بشأن داعش: ملتزمون بالمواثيق وجاهزون لأي تحقيق

Date: 2020-02-15 14:22:05
كوردستان ترد على تقرير أممي بشأن داعش: ملتزمون بالمواثيق وجاهزون لأي تحقيق

دعم فرنسي لقوات البيشمركة

Date: 2021-01-30 17:33:28
دعم فرنسي لقوات البيشمركة

البيشمركة تكشف سبب تأخر تشكيل لواءين مشتركين مع الجيش

Date: 2022-02-16 19:04:39
البيشمركة تكشف سبب تأخر تشكيل لواءين مشتركين مع الجيش

البيشمركة والآسايش يطلقان عملية أمنية بحدود كوردستان ووفد اتحادي يصل مخمور

Date: 2021-12-12 07:18:34
البيشمركة والآسايش يطلقان عملية أمنية بحدود كوردستان ووفد اتحادي يصل مخمور

الجيش الامريكي يقدم معونات عسكرية جديدة للبيشمركة

Date: 2020-10-27 16:01:42
الجيش الامريكي يقدم معونات عسكرية جديدة للبيشمركة

قائد بالبيشمركة تعرض منزله للقصف: تقف وراءه جهات تريد تقويض الجهود بالتصدي لداعش

Date: 2022-10-01 14:03:39
قائد بالبيشمركة تعرض منزله للقصف: تقف وراءه جهات تريد تقويض الجهود بالتصدي لداعش

بدهوك .. العماليون يمطرون نقطة عسكرية للبيشمركة بوابل من الرصاص

Date: 2021-10-26 07:35:53
بدهوك .. العماليون يمطرون نقطة عسكرية للبيشمركة بوابل من الرصاص

امريكا تمدد دعمها ومساعداتها للعراق وكوردستان لعامين اضافيين

Date: 2019-09-29 21:59:51
امريكا تمدد دعمها ومساعداتها للعراق وكوردستان لعامين اضافيين