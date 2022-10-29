قائد "قوات سبعين" في البيشمركة يتحدث عن صحة قائد فرقة الكوماندوز

شفق نيوز/ اعلن رئيس وحدة قيادة قوات السبعين التابعة لقوات البيشمركة اليوم السبت، إنهم يحاولون إرسال أكام عمر قائد قوة الكوماندوز إلى الخارج وينتظرون قرار أطبائه.

وقال مصطفى جاورش رئيس وحدة قوات 70 للبيشمركة وعضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنهم يحاولون إرسال أكام عمر إلى الخارج لتلقي العلاج وهم بانتظار قرار طبي بشأنه.

وأوضح جاورش أن "إجراءات إرسال أكام للخارج قد اكتملت وقد يقرر أطبائه اليوم أو غدا، لأنه يجب مراعاة ما سيتم على متن الرحلة من أجل التنفس والصحة بشكل عام".