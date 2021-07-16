قائد قسد يوضح حقيقة اكتشاف "مقبرة جماعية" في عفرين

شفق نيوز/ أوضح قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي أن القوات التركية تنبش في مقبرة تضم رفات مقاتلين قضوا اثناء العدوان التركي على مدينة عفرين.

وقال عبدي في تغريدة على تويتر أن "قوات الاحتلال التركي تنبش مقبرة للشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن مدينة عفرين أثناء الغزو،ثم تقوم بتزوير الحقائق وتقدمها للرأي العام العالمي على أنها "مقبرة جماعية.

ودعا عبدي "المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف عملية الإبادة هذه وحماية عفرين وسكانها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

أعلنت تركيا العثور على مقبرة جماعية تحتوي على عشرات الجثث في مدينة عفرين الواقعة تحت نفوذ قواتها في شمال سوريا، محمّلة وحدات حماية الشعب (YPG ) المسؤولية عنها ووصفتها بـ "جريمة حرب".

وأفادت وزارة الدفاع التركية، مساء (الأربعاء)، عن العثور على 35 جثة داخل أكياس من الخيش في عفرين التي كانت تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية إلى أن تمكن أنقرة مع فصائل سورية وآلية لها السيطرة على المنطقة في عام 2018 إثر هجوم عسكري واسع.

وفي وقت لاحق، أبلغت السلطات المحلية في عفرين التي تتولى إدارة المدينة بإشراف تركي، عدداً من الصحافيين المحليين، أنه تبيّن لها أن المقبرة تعود إلى قوات سوريا الديمقراطية، وبسبب عدم وجود شواهد موضوعة عليها، ظنوا أنها مقبرة جماعية.

وأوضح إبراهيم شيخو، وهو متحدّث باسم منظمة حقوقية كردية تتابع أوضاع عفرين لوكالة الصحافة الفرنسية، أن المقبرة استحدثت "قبل احتلال المدينة بخمسة أيام، حين كانت المدينة شبه محاصرة" من القوات التركية والفصائل الموالية لها. موضحاً أنها تضمّ "ضحايا العدوان (التركي) من مدنيين وعسكريين؛ بسبب عدم القدرة على دفنهم خارج المدينة".