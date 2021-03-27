قائد "قسد" يندد بإصدار تركيا حكماً بالمؤبد بحق مقاتلة كوردية

شفق نيوز/ ندد قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي يوم السبت بإصدار القضاء التركي حكما بالسجن مدى الحياة بحق المقاتلة الكوردية جيحك كوباني، معتبراً بأن هذا الأمر مناف للقوانين الدولية.

وقال عبدي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، "اختطفت ابنة كوباني جيجك من الاراضي السورية عام ٢٠١٩، وحكم عليها بالمؤبد في المحاكم التركية. ما ينافي القوانين الدولية".

وأضاف أن "جيجك ابنة كوباني ليست اول من تتعرض لهكذا انتهاك. قضية جيجك ورفاقها قضيتنا التي سنعمل عليها لغاية اعادتهم سالمين".

وقضت محكمة تركية بالسجن لمدى الحياة على المقاتلة الكوردية جيجك كوباني والتي تم أسرها أثناء تصديها للجيش التركي والفصائل المسلحة خلال اجتياح مناطق سري كانيه وكريسبي بشمال شرق سوريا في اكتوبر العام 2019.

ونشرت فصائل مسلحة موالية لأنقرة صور وفيديو تظهر أسر المقاتلة جيجك كوباني وهي جريحة، ويجري تهديدها بالقتل.