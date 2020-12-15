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قائد قسد يعلق على الاعتداء على المجلس الوطني الكوردي واشتباكات العمادية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-15T08:39:04+0000
قائد قسد يعلق على الاعتداء على المجلس الوطني الكوردي واشتباكات العمادية

شفق نيوز/ قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في تغريدة له على تطبيق تويتر الثلاثاء، إنه لايحق لأحد الاعتداء على مكاتب المجلس الوطني الكوردي في سوريا أو أي حزب سياسي في "روج آفا" شمال وشرقي سوريا.

وفتح مجهولون النار على مقر المجلس الوطني الكوردي في وقت متأخر من ليلة الأحد المنصرم، بمدينة الدرباسية شمال شرق سوريا.

صور.. مجهولون يفتحون النار على مقر المجلس الكوردي في الدرباسية

وأضاف أن قوى الأمن الداخلي "الاسايش" ستقوم بواجبها حسب القانون".

وكذلك استنكر عبدي في تغريدة منفصلة الاشتباكات التي حصلت في منطقة العمادية بمحافظة دهوك في إقليم كوردستان، قائلاً "هجوم قوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني على قوات حزب العمال الكوردستاني محل استنكار".

وأشار، عبدي إلى أن هذه الهجمات ستؤدي إلى ضرب مكتسبات القضية الكوردية".

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ودعا "عبدي" الطرفين إلى وقف هذه الاشتباكات وحل المشاكل عبر الحوار.

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