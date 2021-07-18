قائد قسد يدعو لحملة من أجل مستقبل الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ دعا القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، يوم الاحد، لإطلاق حملة من أجل ضمان مستقبل مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

وقال عبدي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن "الحملة سيتم إطلاقها على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، لتصل إلى جميع المؤسسات العالمية".

وهنأ قائد قسد " شعوب شمال شرقي سوريا بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 19 تموز 2012".

وأوضح أن "الثورة حمت شعبنا والعالم من ظلام داعش، ولكن حان الوقت الآن لتتويج الثورة".

وبالرغم من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية على أكثر من 25% من مساحة الأراضي السورية إلا أن الإدارة الذاتية لا تحظى إلى الآن باعتراف دولي أو اقليمي، ولا يوجد أي تمثيل لها في هيئات المعارضة السورية والاجتماعات الدولية التي تعقد حول الأزمة السورية في جنيف.