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قائد في البيشمركة يتهم لاهور طالباني بإهدار ملايين الدولارات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-15T09:07:49+0000
قائد في البيشمركة يتهم لاهور طالباني بإهدار ملايين الدولارات

شفق نيوز/ اتهم اللواء أيوب يوسف المشرف على قوات رئيس المجلس السياسي الأعلى في الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الأحد الرئيس المشترك المعزول في نفس الحزب لاهور شيخ جنكي بإهدار ملايين الدولارات.

وأصدر اللواء يوسف المشرف على لواءي كوسرت رسول توضيحاً اليوم على خلفية الهجوم الذي تعرض له على مواقع التواصل الاجتماعي جراء تداولها صورا تظهر تسلمه سلاحا نوع مسدس من الرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافل طالباني.

ويبدو أن حسابات على التواصل مناصرة للاهور طالباني قامت مؤخرا بمهاجمة اللواء أيوب يوسف.

وكشف اللواء يوسف في بيان أنه في أقل من 7 أشهر تم تحويل 100 مليون دولار من حساب الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى جيوب بعض الناس ولا أحد يتحدث عن هذا الموضوع.

وأشار إلى اهداء منزل بسعر مليون ونصف المليون دولار إلى شخص مقرب من لاهور طالباني مع صرف 130 مليون دينار شهريا نثرية إلى أعضاء القيادة، ومسؤولي مراكز الاتحاد الوطني المقربين من الأخير أيضاً.

وفي شباط من العام 2020، أنُتخب بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي طالباني لرئاسة مشتركة للاتحاد الوطني، في خطوة أولى من نوعها شهدتها الأحزاب الكوردية، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على أن يسّير نجل مؤسس الحزب، بافل طالباني الشؤون السياسية، بينما تُترك الملفات الأمنية لشيخ جنكي.

وبرزت خلافات شديدة على السطح مؤخراً دفعت ببافل طالباني لعزل أبن عمه لاهور من الرئاسة المشتركة للحزب، وتوترت الأوضاع في السليمانية وتبادل الجانبان الاتهامات وهددا أحدهم الآخر باللجوء إلى القضاء لحسم تلك الخلافات.

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