قائد في البيشمركة: خطر تنظيم داعش لم ينتهِ بعدُ ومازال يحدق بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد قائد قوات الاسناد في البيشمركة الفريق سيهاد بارزاني، يوم الخميس، أن خطر تنظيم داعش ما زال مستمراً ويهدد إقليم كوردستان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج الدورة السادسة لقوات الإسناد في مركز تدريب أربيل لقوات بيشمركة كوردستان.

ووفقا لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن عدد المشاركين في هذه الدورة التي استمرت لمدة 50 يوماً 300 عنصر من قوات الإسناد، وقد تلقوا التدريبات على يد ضباط من البيشمركة بالتعاون مع التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الفريق بارزاني في كلمته، إن "هذه التدريبات ضرورية جداً لتطوير قابليات قوات البيشمركة القتالية"، مردفا بالقول إن خطر الإرهاب وخاصة تنظيم داعش مايزال يحدق بإقليم كوردستان.

وأضاف أن التعاون مستمر مع التحالف الدولي لتأمين التدريبات العسكرية، وتفوير التسليح لقوات البيشمركة.

وعلى هامش حفل التخرج أدلى الفريق سيهاد بارزاني تصريح للصحفيين من بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن عملية إصلاح قوات البيشمركة ماتزال مستمرة بإشراف حكومة إقليم كوردستان والتحالف الدولي.

وأضاف أن آخر الخطوات التي اتخذتها قوات التحالف الدولي هي دعم قوات البيشمركة بكميات من الأسلحة الخفيفة والثقيلة، من دون الإشارة إلى رقم تلك الكميات.