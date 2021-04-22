قائد عسكري يكشف عدد النازحين العائدين لسنجار وزمار

شفق نيوز/ كشف قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار الطائي، يوم الخميس، عن أعداد النازحين العائدين إلى قضاء سنجار وناحية زمار منذ منتصف العام الماضي.

وقال الطائي لوكالة شفق نيوز، إن "عدد النازحين العائدين الى مناطق سنجار وزمار منذ 1/6/2020 وصل الى 7444 عائلة لحد الآن".

وأضاف أن "قوات الجيش مستعدة لمساعدة اي عائلة ترغب بالعودة"، موضحا ان "فرقا هندسية متخصصة تقوم بتنظيف وازالة الالغام والمتفجرات التي زرعتها عناصر داعش في منازل المواطنين، وكذلك تنظيف الشوراع والازقة من المخلفات الحربية.

وأشار الطائي إلى ان "عملية عودة النازحين الى مناطقهم مازلت مستمرة".

ونزح أكثر من 300 ألف شخص من قضاء سنجار إبان اجتياحه من قبل داعش عام 2014، وهؤلاء كانوا تقريباً كل أبناء الديانة الايزيدية الذين تمكنوا من الفرار من قبضة التنظيم.

ويعيش معظم النازحين الايزيديين في مخيمات بإقليم كوردستان، وتشير التقديرات إلى أن نحو 20 في المئة منهم فقط عادوا إلى مناطقهم رغم مرور 6 سنوات على طرد التنظيم من سنجار.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت بغداد مع حكومة إقليم كوردستان اتفاقا لإرساء الاستقرار في سنجار عبر إخراج الجماعات المسلحة من القضاء وإدارتها بصورة مشتركة لضمان عودة النازحين.

وتقول بغداد إنها بدأت تطبيق الاتفاق منذ أواخر العام الماضي، إلا أن حكومة الإقليم تقول إن الاتفاق لا يزال يراوح مكانه في ظل انتشار الجماعات المسلحة المختلفة.