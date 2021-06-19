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قائد عسكري إيطالي: كوردستان ملاذ آمن للنازحين وواحة للتعايش السلمي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-19T13:39:41+0000
قائد عسكري إيطالي: كوردستان ملاذ آمن للنازحين وواحة للتعايش السلمي

شفق نيوز/ أكد القائد العام للقوات الإيطالية في العراق الجنرال فرانتشيسكو برينتشيبي، يوم السبت، أن إقليم كوردستان واحة للتعايش السلمي في المنطقة.

وذكر بيان لحكومة اقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، القائد العام للقوات الإيطالية في العراق الجنرال فرانتشيسكو برينتشيبي بمناسبة انتهاء مهامه في العراق، ووجّه رئيس الحكومة شكره للحكومة الإيطالية على دعمها ومساندتها لقوات البيشمركة في التصدي لإرهابيي داعش، متمنياً للجنرال فرانتشيسكو النجاح في مهامه القادمة".

وأشار القائد العام للقوات الإيطالية في العراق إلى "العلاقة الودية والتاريخية التي تجمع بين كوردستان وإيطاليا، مشيداً بإقليم كوردستان الذي أضحى ملاذاً آمناً للنازحين واللاجئين وواحة للتعايش السلمي في المنطقة".

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