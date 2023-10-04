قائد عسكري في البيشمركة يدلي بتصريح جديد بشأن تشكيل لواءين مشتركين مع الجيش العراقي

شفق نيوز/ أكد قائد المحور الثاني (قره تبه وحمرين) في قوات البيشمركة اللواء مردان جاوشين، يوم الأربعاء، بالمضي في تشكيل لواءين مشتركين من قوات الجيش العراقي لبسط السيطرة في الخط التماس بالمناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وقال اللواء جاوشين في تصريح للصحفيين اليوم، إن هناك توجهاً بتشكيل لواءين مشتركين يتألفان من المكونين العربي والكوردي، مضيفا أن هذين اللواءين سيتم نشرهما في تلك المناطق ذات الإهتمام المشترك بالنسبة لحكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وأردف بالقول: إننا في السابق قدمّنا مقترحات لبسط السيطرة على تلك المناطق بشكل مشترك، مستدركا القول: لكن تم إيجاد حل وسط وجيد لهذا الأمر من خلال تشكيل لواءين مشتركين في تلك المناطق.

وتشكيل اللواءين يندرج ضمن اتفاقية التنسيق المشترك بين وزارتي الدفاع والبيشمركة التي تتضمن أربعة بنود، الأول فتح مراكز التنسيق المشترك، والثاني مسك الثغرات الأمنية بين الجيش والبيشمركة، والثالث فتح ونصب نقاط تفتيش مشتركة بين الجانبين، والرابع عمليات توسعية في المحاور لتمشيط القواطع ومطاردة بؤر وأوكار داعش، إلى جانب تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية لمكافحة الإرهاب.

وأُرجئ تنفيذ هذه الاتفاقية، منذ نحو عامين، بسبب التخصيصات المالية والإجراءات اللوجستية من قبل الحكومة الاتحادية ووزارة الدفاع.

وتعد الفراغات الأمنية بين قوات الجيش العراقي والبيشمركة، أحد أبرز التحديات أمام جهود محاربة فلول داعش في البلاد، وتمتد الفراغات من الحدود السورية شمالاً عند محافظة نينوى مروراً بمحافظة صلاح الدين وكركوك وصولاً إلى ديالى على حدود إيران.