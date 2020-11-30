قائد بيشمركة.. فاز بحروب شرسة وخسر معركته مع كورونا

شفق نيوز/ توفي في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، المقدم في قوات البيشمركة فاخر بيستانيي متأثرا بتداعيات اصابته بفيروس كورونا.

والمقدم فاخر بيستانيي كان ضابطا في الألوية المشتركة التابعة لوزارة البشمركة بحكومة اقليم كوردستان، وكان في الوقت نفسه كادرا متقدما في الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وخلال سنوات حياته، شارك في معظم المعارك ضد تنظيم "أنصار الإسلام"، وهو تنظيم متشدد، في منطقة هورامان، ومن بعدها في الحرب ضد داعش منذ عام 2014 في منطقة كرميان ومدينة طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.

وتعرض بيستانيي لفيروس كورونا مؤخراً، ورغم أن وضعه الصحي كان مستقراً إلا أنه توفي الاثنين اثناء نقله الى المستشفى في السليمانية، وفق مصادر مطلعة.

ولبيستانيي 7 اولاد و3 بنات وهو واحد من عناصر البيشمركة الذين تقدم في رتبه العسكرية رتبة بعد رتبة بشكل منتظم.