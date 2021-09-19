قائد بالبيشمركة: نخشى بشدة من عودة داعش بعد الانسحاب الامريكي من العراق

شفق نيوز/ أعرب القائد العسكري في قوات البيشمركة اللواء سيروان بارزاني، عن مخاوفه من عودة ظهور تنظيم داعش بعد الانسحاب القوات القتالية الامريكية من العراق في نهاية العام الحالي.

وقال سيروان بارزاني في مقابلة أجرته معه صحيفة "اللوموند" الفرنسية "إننا نخشى بشدة من عودة داعش"، داعيا القوات الامريكية القتالية إلى البقاء في المدن العراقية.

واسترسل القائد العسكري بالقول "نخشى من تكرار ما حدث بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في العام 2011 بسحب قوات بلاده العسكرية من العراق وما نجم عنه من ظهور تنظيم داعش الإرهابي، واجتياحه لمساحات شاسعة من أراضي العراق".

كما أشار سيروان بارزاني في المقابلة إلى أن "العراق ما يزال بحاجة إلى تكنولوجيا التحالف الدولي المناهض لداعش خاصة الطائرات بدون طيار، وإلى الكاميرات الحرارية"، مردفا بالقول إن "بقاء قوات التحالف مهم لمعنويات سكان العراق".

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن القادة الكورد يستبعدون تكرار سيناريو أفغانستان في العراق أو ما حدث في العام 2014 في البلاد، وانهيار الجيش العراقي أمام داعش.

ونقلت "اللوموند" عن أولئك القادة قولهم، إن: الجيش العراقي اكتسب خبرة كبيرة في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

واتفق العراق والولايات المتحدة في شهر تموز الماضي على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام 2021.