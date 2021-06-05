مسؤول بالبيشمركة يفصح عن تفاصيل جديدة حول هجوم حزب العمال في جبل "متين" بدهوك

شفق نيوز/ قال وكيل وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان سربست لزكين يوم السبت أن حزب العمال هاجم قوات البيشمركة في جبل "متين" بقضاء العمادية في دهوك بمختلف أنواع الأسلحة، مشيراً إلى اندلاع إشتباكات على إثرها بين الجانبين.

وقال لزكين في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس أركان البيشمركة الفريق جمال ايمينكي أثناء تفقدهم موقع الهجوم في جبل "متين" إن "الإقتتال بين الحزب وتركيا مستمر على أرض إقليم كوردستان وبهدف إيقاف عمليات النزوح من القرى والتقليل من الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية وتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة توجهت قوة من البيشمركة إلى الجبل للقيام بواجبها ضمن هذا الإطار"، مستدركا القول "ولكن للأسف عناصر هاجمت القوة بمختلف انواع الاسلحة مما اسفر عن سقوط خمسة شهداء بصفوف قوات البيشمركة واصابة نحو 5 - 6 آخرين".

وأضاف أنه على اثر الهجوم اندلعت اشتباكات ليسقط عدد من القتلى من حزب العمال"، لافتا إلى أنه "من الواضح ان حزب العمال يسره أن يقوم الجيش التركي بإنشاء مواقع ومعسكرات داخل أراضي الإقليم ولكن عندما يشاهد قوات البيشمركة تتحرك لحفظ الامن والاستقرار ينزعج ويقوم بمهاجمتها".

وتابع لزكين بالقول: إن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم بها حزب العمال قوات البيشمركة بل سبق أن اقدم القيام بهجمات مماثلة، مشددا على أن وجود عناصر الحزب السبب الرئيس في هذه الفوضى وعدم الاستقرار والأمان.

وأشار وكيل وزارة البيشمركة إلى أن الحزب ترك جثتي عنصرين له قُتلا مع مستلزمات عسكرية واسلحة وذخيرة في ميدان المعركة التي دارت مع البيشمركة والتي استغرقت قرابة ساعة ونصف الساعة.