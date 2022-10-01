سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قائد بالبيشمركة تعرض منزله للقصف: تقف وراءه جهات تريد تقويض الجهود بالتصدي لداعش

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-01T14:03:39+0000
قائد بالبيشمركة تعرض منزله للقصف: تقف وراءه جهات تريد تقويض الجهود بالتصدي لداعش

شفق نيوز/ صرّح قائد قيادة كركوك لقوات البيشمركة اللواء "محمد ريكر"، يوم السبت، بأن القصف الذي استهدف مؤخرا قوات البيشمركة وقادتهم في إقليم كوردستان يهدف إلى تقويض الجهود المبذولة في التصدي لتنظيم داعش.

وقال حمه ريكر في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إن "الهجمات التي استهدفت منزل القائد عبدالله كويخا ومنزلنا الهدف منه الضغط للإنسحاب من الخنادق، وأن نذهب إلى أماكن أخرى"، مستدركا القول "لكن هذا في أحلامهم لأن خنادق الكورد قوية وتتمتع بعقيدة رصينة ولن يخلوا مواقعهم العسكرية".

وأضاف ان "الهجوم الذي استهدف منزلنا تقف وراءه اطراف سياسية لا تريد ان يقف الكورد للتصدي إلى تنظيم داعش".

كما أشار "حمه ريكر" إلى ان القوات الامنية مستمرة في اجراء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث ومن المقرر خلال الايام المقبلة ان تبلغنا بالنتائج.

وتعرض منزل اللواء "محمد ريكر" في ليلة الخميس على الجمعة للقصف مجهول يرجح أنه عبر طائرة مسيرة او بقذيفة صاروخية.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، ان المنزل والذي يقع في منطقة کورداوي في حدود قضاء جمجمال غرب محافظة السليمانية، تعرض لاضرار مادية فقط، من دون تسجيل إصابات بشرية.

ويأتي الحادث أن قصفت طهران مواقع في محافظتي أربيل والسليمانية بإقليم كوردستان بواسطة مسيّرات وصواريخ استهدفت مقار أغلب الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة.

وأسفرت الهجمات، التي تبنتها طهران، عن سقوط 14 ضحية وأكثر من 50 جريحاً معظمهم من المدنيين وبينهم أطفال، بحسب بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم.

related

داعش يهاجم مواقع البيشمركة ويوقع جريحين في قضاء كفري

Date: 2021-11-27 20:00:24
داعش يهاجم مواقع البيشمركة ويوقع جريحين في قضاء كفري

ارتفاع حصيلة الضحايا بين صفوف قوات البيشمركة بصد هجوم لداعش على كولجو

Date: 2019-12-05 07:08:06
ارتفاع حصيلة الضحايا بين صفوف قوات البيشمركة بصد هجوم لداعش على كولجو

بدهوك .. العماليون يمطرون نقطة عسكرية للبيشمركة بوابل من الرصاص

Date: 2021-10-26 07:35:53
بدهوك .. العماليون يمطرون نقطة عسكرية للبيشمركة بوابل من الرصاص

مسؤول محلي بدهوك: حزب العمال استهدف البيشمركة اثناء الواجب

Date: 2020-11-04 09:48:58
مسؤول محلي بدهوك: حزب العمال استهدف البيشمركة اثناء الواجب

مصدر: مقتل ثلاثة عناصر من الـPKK في هجوم جبل "متين" بدهوك

Date: 2021-06-05 11:10:38
مصدر: مقتل ثلاثة عناصر من الـPKK في هجوم جبل "متين" بدهوك

تعرض منزل ضابط في قوات البيشمركة الى هجوم مسلح

Date: 2020-06-28 10:18:17
تعرض منزل ضابط في قوات البيشمركة الى هجوم مسلح

مسرور بارزاني يشدد على بقاء التحالف الدولي في العراق للتصدي لداعش

Date: 2021-05-01 07:58:50
مسرور بارزاني يشدد على بقاء التحالف الدولي في العراق للتصدي لداعش

البيشمركة تصدر بياناً بشأن إطلاق صواريخ على مواقعها في كركوك

Date: 2022-01-07 18:52:55
البيشمركة تصدر بياناً بشأن إطلاق صواريخ على مواقعها في كركوك