قانون النفط والغاز يتصدر مباحثات الوفد الكوردي في بغداد

شفق نيوز / ترأس نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الخميس، اجتماعاً ضم عدداً من المسؤولين في الوزارة، مع الوفد الكوردي الذي يزور بغداد.

وجاء الاجتماع بحسب بيان صادر عن الوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، لبحث ومراجعة مسودة قانون النفط والغاز.

وضم الوفد الكوردي، وزير العدل فرست محمد، وعدداً من المسؤولين في حكومة إقليم كوردستان، ووزارة الثروات الطبيعية، وفق البيان.

وحضر اللقاء وكيل وزارة النفط الاتحادية لشؤون التوزيع، ليث الشاهر، وعدداً من مسؤولي الدوائر المعنية في مركز الوزارة.

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، قد أفاد بوقت سابق من اليوم، بأن وفداً قانونياً من الإقليم سيزور قريبا العاصمة بغداد بهدف صياغة قانوني الموازنة المالية للعام 2023، والنفط والغاز.

والتقى وفد حكومة إقليم كوردستان، بوقت سابق من اليوم، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عطوان العطواني، وناقش الخطوات المقبلة في إقرار مشروع قانون الموازنة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وعاد وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض إلى اربيل بعد أن أجرى زيارة استغرقت يومين إلى بغداد بهدف حل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين، وفقا لما أعلنه اليوم الثلاثاء رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح.