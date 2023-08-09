قانون النفط والغاز والعلاقة مع بغداد على طاولة مسرور بارزاني وبورغر

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع القائم بأعمال السفارة الامريكية لدى العراق ديفيد بورغر، اليوم الأربعاء، مساعي إعداد قانون النفط والغاز الاتحادي، فيما شدد الجانبان على أهمية حل المشكلات بين بغداد واربيل تحت سقف الدستور والاتفاقات المبرمة بين الطرفين.

وقالت رئاسة حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مسرور بارزاني استقبل، اليوم، ديفيد بورغر، وشهد الاجتماع، بحث مجمل تطورات الوضع العام في العراق، وأهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية تحت سقف الدستور والاتفاقات المبرمة بين الطرفين".

وشدد الجانبان على "أهمية توحيد مواقف القوى الكوردستانية في الدفاع عن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان".

وتمحورت مناقشات الاجتماع "بشأن المساعي الجارية لإعداد قانون النفط والغاز الاتحادي والذي ينبغي أن يكون على أساس احترام الدستور والنظام الاتحادي في العراق".

وفي سياق آخر، جرى بحث أهمية "الدفع بعجلة الإصلاحات المتعلقة بوزارة البيشمركة استناداً إلى برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة، وإبعاد الوزارة عن كل أشكال التدخلات الحزبية".