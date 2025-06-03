قانون العفو العام في اقليم كوردستان جاهز وينتظر اقرار البرلمان الجديد

شفق نيوز/ أكدت وزير العمل والشؤون الاجتماعية في كوردستان كويستان محمد، يوم الثلاثاء، إعداد حكومة الإقليم مشروع قانون العفو العام، عازية سبب تأخير إقراره الى الخلافات السياسية وحل برلمان كوردستان بدورته السابقة.

وقالت محمد في تصريح للصحفيين اليوم، إن حكومة اقليم كوردستان أعدت مشروع قانون العفو العام، اضافة الى تجهيز 10 أعضاء في برلمان كوردستان مقترح قانون بهذا الصدد.

وأوضحت أن رئاسة البرلمان بدورتها السابقة عقدت اجتماعها الأول مع الجهات الحكومية المعنية بقانون العفو العام، مستدركة بالقول: لكن بسبب الأوضاع السياسية، فإن البرلمان بدورته السابقة لم يعقد جلسة في العام الأخير من عمره للمصادقة على مشروع القانون، وبعدها تم حله.

وأضافت الوزير ان برلمان كوردستان بدورته الجديدة يمكن أن يدمج مشروع القانون و المقترح معاً ويصبح قانونا واحدا للعفو العام.