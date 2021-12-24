سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قاموا بالاعتداء على طالب ووالده.. الاسايش تلقى القبض على مجموعة مسلحة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-24T14:22:53+0000
قاموا بالاعتداء على طالب ووالده.. الاسايش تلقى القبض على مجموعة مسلحة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية آسايش السليمانية يوم الجمعة، عن اعتقال مجموعة مسلحة قامت بمهاجمة أحد الطلاب ووالده بمدرسة في المدينة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "انها وبعد، الاطلاع على المقطع المصور، باشرت التحقيقات"، موضحة، انه "تم اعتقال المجموعة وهم (ت ح ح، أ ف ع ، ر ا م ،  ب ا ج ،  أ ش ع)، باوامر قضائية وبحسب المادة 413 من قانون العقوبات، ليتم نقلهم الى محكمة التحقيق".

واضافت ان "قوات الاسايش تبذل قصارى جهودها في سبيل مكافحة هكذا تصرفات ولن تسمح لأي شخص بتعكير صفو وأمن المدينة بأي شكل من الأشكال".

related

القبض على أربعة أشخاص هاجموا نادياً ليلياً في السليمانية

Date: 2020-02-13 23:01:30
القبض على أربعة أشخاص هاجموا نادياً ليلياً في السليمانية

آسايش السليمانية تعتقل عشرات الأشخاص خضعوا لتدريبات عسكرية غير قانونية

Date: 2021-09-11 05:24:44
آسايش السليمانية تعتقل عشرات الأشخاص خضعوا لتدريبات عسكرية غير قانونية

آسايش السليمانية تعتقل ثلاثة أشخاص اشتركوا بقتل امرأة وأحرقوا جثتها

Date: 2021-06-17 13:54:34
آسايش السليمانية تعتقل ثلاثة أشخاص اشتركوا بقتل امرأة وأحرقوا جثتها

الاسايش تقبض على 31 تاجرا بالمخدارت في السليمانية

Date: 2020-04-26 12:30:55
الاسايش تقبض على 31 تاجرا بالمخدارت في السليمانية

قوة تقتحم دائرة المرور بالسليمانية وتعتدي بالضرب على المنتسبين

Date: 2020-07-26 07:42:56
قوة تقتحم دائرة المرور بالسليمانية وتعتدي بالضرب على المنتسبين

الآسايش تعتقل منفذي حادثة النادي الليلي في السليمانية

Date: 2021-03-14 05:19:51
الآسايش تعتقل منفذي حادثة النادي الليلي في السليمانية

الاسايش تعتقل عنصراً أمنياً انهال بالضرب على متظاهر بالسليمانية

Date: 2021-11-24 08:43:54
الاسايش تعتقل عنصراً أمنياً انهال بالضرب على متظاهر بالسليمانية

السليمانية.. مطالبة بتحقيق "عاجل" في هجمات متكررة على صحفي

Date: 2021-04-03 15:03:12
السليمانية.. مطالبة بتحقيق "عاجل" في هجمات متكررة على صحفي