قاموا بالاعتداء على طالب ووالده.. الاسايش تلقى القبض على مجموعة مسلحة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية آسايش السليمانية يوم الجمعة، عن اعتقال مجموعة مسلحة قامت بمهاجمة أحد الطلاب ووالده بمدرسة في المدينة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "انها وبعد، الاطلاع على المقطع المصور، باشرت التحقيقات"، موضحة، انه "تم اعتقال المجموعة وهم (ت ح ح، أ ف ع ، ر ا م ، ب ا ج ، أ ش ع)، باوامر قضائية وبحسب المادة 413 من قانون العقوبات، ليتم نقلهم الى محكمة التحقيق".

واضافت ان "قوات الاسايش تبذل قصارى جهودها في سبيل مكافحة هكذا تصرفات ولن تسمح لأي شخص بتعكير صفو وأمن المدينة بأي شكل من الأشكال".