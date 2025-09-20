إقامة المهرجان الثاني للمنتجات المحلية في عقرة (صور)

شفق نيوز- دهوك

أقيم المهرجان الثاني للمنتجات المحلية في قضاء عقرة، بمشاركة 60 مزارعاً ومنتجاً، حيث عُرضت أنواع مختلفة من المنتجات الزراعية والمحلية.

وقال المشرف على المهرجان، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا هو ثاني وأكبر مهرجان يقام في عقرة للمنتجات المحلية"، مؤكداً "تخصيص 60 كشكاً للمزارعين والمنتجين لعرض منتجاتهم وبيعها".

وبحسب المشرف على المهرجان، فقد عُرضت منتجات متنوعة تشمل الأرز، والسماق، والجبن، والطحينة، والعسل، والتين، وهو ما ساهم في جذب عدد كبير من السياح إلى المنطقة.

يذكر أن اليوم هو الثالث للمهرجان، وقد حقق المزارعون استفادة جيدة من بيع منتجاتهم، حيث نُظم المهرجان من قبل شركة "كوردلاند"، ولعب دوراً مهماً في التعريف بالمنتجات المحلية لمزارعي المنطقة.