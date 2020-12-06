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قادمة من إقليم كوردستان.. قافلة جديدة للتحالف الدولي إلى مناطق الإدارة الذاتية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-06T20:36:23+0000
قادمة من إقليم كوردستان.. قافلة جديدة للتحالف الدولي إلى مناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ عبرت قافلة محملة بالمعدات العسكرية واللوجستية تعود للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأحد، من العراق إلى مناطق الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا.

ودخلت القافلة من إقليم كوردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي سالكة الطريق الدولي باتجاه القواعد العسكرية التابعة للتحالف في محافظتي الحسكة ودير الزور، حسب بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وضمت القافلة 30 شاحنة محملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية إضافة إلى صهاريج وقود.

وسبق إن وصلت قافلة للتحالف الدولي الخميس المنصرم، تألفت من 40 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ولوجستية.

وكان النائب العام لقوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" كيفين كوبسي قد قال خلال مؤتمر صحفي في قاعدتهم بمدينة رميلان ٢٤ نوفمبر المنصرم أن التحالف الدولي سيستمر في تقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" لأن الحرب ضد داعش لم تنته في شمال وشرق سوريا.

و"قسد" شريك رئيسي للتحالف الدولي في محاربة داعش منذ عام 2014، وتشكل وحدات حماية الشعب الكوردية عمودها الفقري.

 

 

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