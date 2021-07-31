قادمة من إقليم كوردستان.. شاحنة مساعدات طبية تصل إلى الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ دخلت يوم السبت شاحنة مساعدات طبية مقدمة من منظمة نهري الانسانية بإقليم كوردستان ، إلى مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا عبر معبر سيمالكا الحدودي.

وقال الرئيس المشارك للهلال الأحمر الكوردي فرع ديرك أحمد شيخموس لوكالة شفق نيوز، "استلمنا مواد التعقيم والمنظفات بزنة 4 أطنان من منظمة نهري الإنسانية في إقليم كوردستان ".

وأوضح أن "المساعدات الطبية شملت معقمات وكريمات نسائية، إضافة إلى مواد النظافة الشخصية خاصة بالنساء".

وبيّن شيخموس بأن "المساعدات تم توصيلها إلى مستودعات الهلال الاحمر الكوردي في مدينة عامودا ، ليتم توزيعها على المواطنين عبر سلات في مناطق الإدارة الذاتية من خلال ما يقارب 500 سلة نظافة ".

وقدمت منظمة نهري الإنسانية للهلال الأحمر الكوردي ، شاحنة مساعدات طبية في 30 حزيران/ يوليو الفائت مؤلفة من 20 ألف علبة أدوية طبية، ما يزن 1,5 طن.

وسبق وأن دخلت أربع قافلات إلى مناطق الإدارة الذاتية، الأولى 28 شاحنة والثانية 22 شاحنة من الأدوية ومواد غذائية مقدمة من مؤسسة بارزاني الخيرية في إقليم كوردستان، والثالثة 43 من منظمات المجتمع المدني في السليمانية والرابعة 40 ألف حقنة سيفوتاكسيم عيار 1000 و500mg مضاد الالتهاب مقدمة من مؤسسة بارزاني الخيرية ومنظمة نهري.

وتم توزيع المساعدات على نازحي مدينة سري كانييه "رأس العين " في مخيم واشوكاني بمدينة حسكة الذين فروا من القصف التركي.