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قادمة من إقليم كوردستان.. تعزيزات عسكرية دولية إلى مناطق الإدارة الذاتية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-29T17:14:27+0000
قادمة من إقليم كوردستان.. تعزيزات عسكرية دولية إلى مناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ وصلت تعزيزات عسكرية من قوات التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لقواعدها العسكرية في منطقة الإدارة الذاتية الكوردية بشمال شرقي سوريا. 

وقال مراسل وكالة شفق نيوز من مدينة القامشلي، إن تلك التعزيزات وصلت إلى القواعد الأمريكية في الحسكة وريفها قادمة من إقليم كوردستان العراق عبر معبر "الوليد" الحدودي. 

وأوضح أن التعزيزات تضمنت مدرعات عسكرية وشاحنات محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية بالإضافة لصهاريج محملة بالوقود. 

وكان التحالف الدولي، استقدم نهاية شهر تشرين الأول الماضي، تعزيزات عسكرية وصفت بـ "الضخمة" إلى قواعده شمال الحسكة. 

وقال نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الجنرال كيفين كوبسي، الثلاثاء الماضي، إن التحالف ملتزم بتقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية “لأن الحرب ضد داعش لم تنتهي.”

وشدد على أن قرار سحب القوات الأميركية من العراق لا علاقة له بالقوات الأميركية في سوريا، وإنما يجري تبديل وإعادة تموضع للقوات كل فترة “وهذا لا يعني انسحاباً من سوريا.”

 وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده التحالف الدولي، مع قوات سوريا الديمقراطية في بلدة رميلان النفطية شمال شرقي سوريا.

 

 

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