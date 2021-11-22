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قادمة من بغداد.. وزيرة خارجية السويد تصل إلى أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-22T16:11:37+0000
قادمة من بغداد.. وزيرة خارجية السويد تصل إلى أربيل

شفق نيوز/ وصلت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي مساء يوم الاثنين إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان لبحث جملة ملفات مع المسؤولين الكورد.

وقال مصدر في حكومة الإقليم لوكالة شفق نيوز، إن "وزيرة الخارجية السويدية ستبحث مع المسؤولين الكورد المشاكل العالقة بين بغداد واربيل، وهجرة الشباب، والمهاجرين الكورد الموجودين على حدود بلاروسيا، ودعم حكومة السويد للعراق واقليم كوردستان".

وأضاف المصدر أن "وزيرة الخارجية السويدية ستجتمع ايضا في اربيل مع ممثلي المكونات والاقليات ومنظمات المجتمع المدني".

ووصلت ليندي إلى أربيل قادمة من بغداد في ختام زيارتها للعاصمة العراقية ولقائها مع رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي إضافة إلى وزير الخارجية فؤاد حسين.

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