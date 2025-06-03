قادمة من بغداد.. أربيل تحبط صفقة "بلوتوث" للغش في الامتحانات (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، اعتقال متهم ببيع أجهزة بلوتوث مخصصة للغش في الامتحانات، مؤكدة أن هذه الأجهزة ممنوعة قانوناً، ومن يبيع أو يشتري منها سيُتخذ بحقه الإجراء القانوني.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بالتنسيق مع وزارة تربية حكومة إقليم كوردستان، وبعد التعقب وإجراء التحريات من قبل فرقنا، تمكّنا من كشف هوية أحد المتهمين يُدعى (م. ك. خ)، حيث تم اعتقاله من قبل مديرية أسايش أربيل بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق".

وأوضحت، أن "المتهم كان يقوم ببيع أجهزة بلوتوث مخصصة للغش، وقد قام بتهريب عدد من هذه الأجهزة من مدينة بغداد إلى أربيل بهدف بيعها للطلبة، إلا أننا تمكّنا من ضبط تلك الأجهزة قبل أن يتم استخدامها".

وأشارت المديرية في ختام بيانها، إلى أنه "مع اقتراب بدء امتحانات الصف الثاني عشر، تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي صفحات وحسابات تدعو إلى بيع هذه الأجهزة الممنوعة قانوناً"، محذرة أن "أي شخص يثبت تورطه في بيع أو شراء هذه الأجهزة سيُتخذ بحقه الإجراء القانوني المناسب ويُحال إلى القضاء".