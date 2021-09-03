قادة وزعماء إقليم كوردستان يعزون بوفاة المرجع الحكيم

شفق نيوز/ عزى قادة وزعماء إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بوفاة المرجع الشيعي آية الله محمد سعيد الحكيم الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 87 عاماً.

وقال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، " تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيِّد محمد سعيد الحكيم، واذ نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا إلى العالم الإسلامي والمراجع الكبار وأسرة آل الحكيم الكرام، نسأل الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد سماحته بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

بدوره عزى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بوفاة المرجع الحكيم.

وقال في بيان، "ببالغ الحزن والأسى تلقینا نبأ وفاة المرجع الدیني الكبير المغفور له آية الله العظمی السید محمد سعيد الحكیم (قدس الله سره)".

وأضاف، "كان الفقید احد اعلام الفقه والاجتهاد وكرس حیاته زاهدا، للنضال ضد الظلم ولترسيخ مبادئ الإخوة والمحبة والتسامح بین كافة أطیاف الشعب".

وتابع "بهذا المصاب الجلل نتقدم بخالص العزاء وعظیم المواساة الی اسرة آل الحكیم الكرام ومراجع الدین العظام والشعب العراقي، داعین الله تعالی ٲن یتغمد الفقید بواسع رحمته ورضوانه ویدخله فسیح جناته".

من جانبه اصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تعزية في وفاة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم.

وقال "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة آية الله العظمى سماحة السيد محمد سعيد الحكيم، وبهذا المصاب أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته الكريمة ومقلديه وأشاطرهم أحزانهم، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان".